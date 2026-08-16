Concert Harcham -Music Vieilles-Maisons-sur-Joudry
dimanche 16 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Harcham -Music
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Harcham-Music à 15h. Partez avec Sylvain à la découverte d’instruments atypiques issus et inspirés des peuples Racines.
Concert Harcham-Music à 15h. Partez avec Sylvain à la découverte d’instruments atypiques issus et inspirés des peuples Racines. Un voyage au cœur d’une musique intuitive et méditative. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Harcham-Music Concert at 3 p.m. Join Sylvain on a journey to discover unique instruments originating from and inspired by indigenous peoples.
L’événement Concert Harcham -Music Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD
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