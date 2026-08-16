Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Harcham -Music

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert Harcham-Music à 15h. Partez avec Sylvain à la découverte d’instruments atypiques issus et inspirés des peuples Racines.

Concert Harcham-Music à 15h. Partez avec Sylvain à la découverte d’instruments atypiques issus et inspirés des peuples Racines. Un voyage au cœur d’une musique intuitive et méditative. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Harcham-Music Concert at 3 p.m. Join Sylvain on a journey to discover unique instruments originating from and inspired by indigenous peoples.

L’événement Concert Harcham -Music Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD