Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Escales en fête

153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Escale en fête

Escale en fête au Relais des 3 écluses à Grignon. Vélo ripaille déjeuner itinérant le long du canal et des étangs. La Cie Poupées Russes atelier chorégraphique participatif, tout public. Kiff Kiff concert de street jazz et concours du plus beau vélo décoré ! A l’occasion de l’ouverture de la Véloroute du Canal d’Orléans. .

153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@lesjardinsdelavoieromaine.com

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Escale en fête

L’événement Escales en fête Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD