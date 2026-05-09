Escales en fête Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Escales en fête Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 19 septembre 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Escales en fête
153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Escale en fête
Escale en fête au Relais des 3 écluses à Grignon. Vélo ripaille déjeuner itinérant le long du canal et des étangs. La Cie Poupées Russes atelier chorégraphique participatif, tout public. Kiff Kiff concert de street jazz et concours du plus beau vélo décoré ! A l’occasion de l’ouverture de la Véloroute du Canal d’Orléans. .
153 Route de Grignon à Vieilles-Maisons Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@lesjardinsdelavoieromaine.com
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Escale en fête
L’événement Escales en fête Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-16 par OT GATINAIS SUD
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