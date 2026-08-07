Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Méchoui

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Méchoui à 19h30 animé par Jacky Laurent. Cochon et mouton à la broche.

Méchoui à 19h30 animé par Jacky Laurent. Cochon et mouton à la broche. 30€/adulte. Enfant de 8 à 15ans 12€, gratuit pour les moins de 8 ans. Inscription sur réservation et règlement avant le 08 septembre. 0 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 38 06 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Méchoui at 7:30 p.m., hosted by Jacky Laurent. Pork and lamb on a spit.

L’événement Méchoui Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD