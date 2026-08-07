Méchoui Vieilles-Maisons-sur-Joudry
samedi 12 septembre 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Méchoui
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Méchoui à 19h30 animé par Jacky Laurent. Cochon et mouton à la broche.
Méchoui à 19h30 animé par Jacky Laurent. Cochon et mouton à la broche. 30€/adulte. Enfant de 8 à 15ans 12€, gratuit pour les moins de 8 ans. Inscription sur réservation et règlement avant le 08 septembre. 0 .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 38 06 06
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English :
Méchoui at 7:30 p.m., hosted by Jacky Laurent. Pork and lamb on a spit.
L’événement Méchoui Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-08-03 par OT GATINAIS SUD
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