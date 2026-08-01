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AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry

dimanche 9 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier d’écriture et scène ouverte

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h
Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h au Relais des 3 écluses.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Writing Workshop at 10:30 a.m. and Open Mic at 3:00 p.m.

L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-29 par OT GATINAIS SUD

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