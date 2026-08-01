Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier d’écriture et scène ouverte

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h

Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h au Relais des 3 écluses. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing Workshop at 10:30 a.m. and Open Mic at 3:00 p.m.

L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-29 par OT GATINAIS SUD