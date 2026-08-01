Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry
dimanche 9 août 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier d’écriture et scène ouverte
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h
Atelier d’écriture à 10h30 et scène ouverte à 15h au Relais des 3 écluses. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Writing Workshop at 10:30 a.m. and Open Mic at 3:00 p.m.
L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-07-29 par OT GATINAIS SUD
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