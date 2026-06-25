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Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry dimanche 27 septembre 2026.

Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Tarif
3 3 5 3 Tarif de base plein tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Randonnée de l’été

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Rando de l’été
Rando de l’été. Inscription et départ parking étang des Bois de 7h à 9h30. 3 parcours 10, 15, 20km. Participation de 3 à 5€. Café au départ, ravitaillement, verre de l’amitié à l’arrivée. Pensez à votre gobelet. renseignements 06 78 31 87 05 ou randolorris@yahoo.fr. 3  .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 31 87 05  randolorris@yahoo.fr

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English :

Summer hikes

L’événement Randonnée de l’été Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GATINAIS SUD

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