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Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry

vendredi 31 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Département
Loiret
Tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Organdi

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Concert Organdi
Concert Organdi à 19h. Ce trio vous sert un cocktail original de reprises françaises, espagnoles et anglo-saxonnes très variées.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Organdi Concert

L’événement Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD

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