Informations pratiques

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Organdi

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert Organdi

Concert Organdi à 19h. Ce trio vous sert un cocktail original de reprises françaises, espagnoles et anglo-saxonnes très variées. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04

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English :

Organdi Concert

L’événement Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD