AGENDA · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry
vendredi 31 juillet 2026 · Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Informations pratiques
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Concert Organdi
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert Organdi
Concert Organdi à 19h. Ce trio vous sert un cocktail original de reprises françaises, espagnoles et anglo-saxonnes très variées. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
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English :
Organdi Concert
L’événement Concert Organdi Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT GATINAIS SUD
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