Béziers

ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO

26 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08

Après l’exposition Napoléon, crée ton propre shako et repars avec ta création lors d’un atelier ludique en partenariat avec Cultura.

Après l’expérience immersive Napoléon, la Gloire, la Chute, la Légende , les enfants participeront à un atelier créatif autour du shako, le célèbre couvre-chef des soldats de l’Empire.

Ils pourront confectionner et personnaliser leur propre shako grâce au matériel fourni par Cultura Béziers.

Une activité ludique et historique pour repartir fièrement avec sa création !

En partenariat avec Cultura Béziers. .

26 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 63 46 75 31 contact@hypnesia.com

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English : ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO

After the Napoleon exhibition, create your own shako and take it home with you in a fun workshop in partnership with Cultura.

L’événement ATELIER CONFECTION D’UN SHAKO Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34