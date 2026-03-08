VISITE THÉÂTRALISÉE LE RETOUR DE TRENCAVEL

19 place Pierre Sémard Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17 2026-09-16

Au cœur de Béziers, une visite théâtralisée et costumée sur les traces des juifs biterrois, en compagnie du vicomte de Trencavel.

À deux pas de la cathédrale, au cœur de la ville historique, se cache un patrimoine méconnu. Pourtant, un simple regard sur la plaque de la rue de la Petite Jérusalem (anciennement rue de la Juiverie) nous interpelle.

Suivez les guides de l’association Mémoire juive de Béziers et laissez-vous conter cette histoire passionnante lors d’une visite théâtralisée et costumée, à la rencontre des fantômes des Juifs biterrois d’autrefois, au détour des ruelles des anciens quartiers.

En présence du vicomte de Trencavel, revenu du XIIᵉ siècle pour saluer les visiteurs et partager un moment hors du temps.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place. .

19 place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of Béziers, a dramatized and costumed tour in the footsteps of the Jews of Béziers, in the company of Viscount Trencavel.

L’événement VISITE THÉÂTRALISÉE LE RETOUR DE TRENCAVEL Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34