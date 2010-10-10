Béziers

EN ATTENDANT BOJANGLES

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Adapté du roman éponyme d’Olivier Bourdeaut, cette pièce mêle poésie, folie et émotion dans une histoire d’amour inoubliable.

Adapté du roman aux 800 000 exemplaires En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut.

Que la folie est contagieuse quand elle est heureuse !

Voici donc une pièce déconcertante, poétique et folle, qui met les sens, sens dessus dessous.

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur Mr. Bojangles de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle.

Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. un jour, pourtant, elle va trop loin. et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

Avec le soutien des entreprises Les enchères du midi, Boyer Gestion, Coutot-Roherig, Cazes-Goddyn .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English :

Adapted from Olivier Bourdeaut?s novel of the same name, this play combines poetry, madness and emotion in an unforgettable love story.

L’événement EN ATTENDANT BOJANGLES Béziers a été mis à jour le 2026-05-17 par 34 ADT34