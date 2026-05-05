Béziers

CONFÉRENCE DE L’EXPLORATION SPÉLÉOLOGIQUE AUX DÉCOUVERTES LA GROTTE CHAUVET ET LA GROTTE D’ALDÈNE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Éliette Brunel partage la découverte de Chauvet, tandis que Philippe Galant présente les recherches menées à Aldène, entre nouvelles technologies et savoir-faire humain pour mieux comprendre la préhistoire.

Spéléologues passionnés inventeurs de la grotte Chauvet, Éliette Brunel, Jean-Marie Chauvet et Christian Hillaire, partagent depuis les années 70 leurs découvertes avec amis et scientifiques. Le 18/12/1994, le trio revisitait une cavité dans les falaises du Cirque d’Estre (Ardèche, Vallon-Pontd’Arc)… Éliette nous présente son film rempli d’émotion. Philippe Galant est ingénieur de recherches au ministère de la Culture. Il nous parle de la grotte d’Aldène (Minervois) qui est un des plus importants sites archéologiques du vieux continent. Elle renferme une des trois plus importantes pistes d’empreintes de pas humains au monde. Les nouvelles technologies aident l’archéologique mais ne remplacent pas l’Homme les archéologues se sont lancés dans une étude comparative avec l’aide de pisteurs namibiens. Deux sciences, deux regards pour restituer la vie préhistorique… .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Éliette Brunel shares the discovery of Chauvet, while Philippe Galant presents the research carried out at Aldène, combining new technologies and human know-how to better understand prehistory.

L’événement CONFÉRENCE DE L’EXPLORATION SPÉLÉOLOGIQUE AUX DÉCOUVERTES LA GROTTE CHAUVET ET LA GROTTE D’ALDÈNE Béziers a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34