Béziers

ATELIER PRENDRE L’AIR

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Atelier collage et peinture imaginons les sculptures de Injalbert hors du musée et créons un univers décalé et inventif autour du Titan et de l’Orphée.

Et si l’on faisait sortir les sculptures de Jean-Antoine Injalbert du musée ? Par le dessin, le collage et la peinture, nous jouerons avec l’espace et le décalage pour inventer un univers rocambolesque autour du Titan ou de l’Orphée. Atelier collage et peinture.

Par Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique des Musées de Béziers.

Réservation obligatoire. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER PRENDRE L’AIR

Collage and painting workshop: imagine Injalbert?s sculptures outside the museum, and create a quirky, inventive universe around the Titan and Orpheus.

L’événement ATELIER PRENDRE L’AIR Béziers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34