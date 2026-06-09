LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Béziers
LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Béziers mercredi 17 juin 2026.
Béziers
LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Béziers accueille Les Comédies Musicales Fêtent la Musique , pour une soirée exceptionnelle dédiée aux plus grands tubes des comédies musicales.
Ce spectacle live de plus de 2 heures, réunit sur scène Cécilia Cara, Damien Sargue, Ginie Line, Merwan Rim, Priscilla Betti, Gwendal Marimoutou et Alexis Loizon pour interpréter les chansons cultes françaises et internationales du genre. Un événement musical incontournable qui promet d’enchanter les spectateurs ! .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
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English : LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE
Béziers welcomes Les Comédies Musicales Fêtent la Musique , for an exceptional evening dedicated to the greatest hits of musicals.
L’événement LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34
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