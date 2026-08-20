Atelier confection papier marbré, Musée du cartonnage et de l’imprimerie, Valréas

Informations pratiques

Atelier confection papier marbré Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Musée du cartonnage et de l’imprimerie Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans un bain de gomme arabique, laissez tomber des gouttes de peinture et dessinez !

Transférez le motif sur papier, rincez, laissez sécher et admirez… chaque feuille de papier se transforme en une création unique, pleine de formes et de couleurs psychédéliques !

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Musée du cartonnage et de l’imprimerie 3 avenue maréchal foch, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490355875 https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-du-cartonnage-et-de-l-imprimerie [{« link »: « https://memento.vaucluse.fr/qui-sommes-nous/musees-departementaux/musee-du-cartonnage-et-de-l-imprimerie »}] Ce musée propose une immersion dans l’histoire des techniques de fabrication et d’impression de la boîte en carton à Valréas, reconnue comme la capitale française du cartonnage du milieu du XIXᵉ siècle jusqu’à aujourd’hui. À travers un riche parcours, il retrace l’évolution d’un savoir-faire industriel étroitement lié au développement économique et artistique du territoire.

Les collections rassemblent machines, outils, boîtes en carton, étiquettes lithographiques ainsi qu’un important fonds de documents iconographiques. Elles témoignent de la diversité et de la créativité des productions destinées à de nombreux secteurs, tels que la pharmacie, la bijouterie, la confiserie ou encore la parfumerie. A l’entrée de Valréas – route d’Orange

Dans un bain de gomme arabique, laissez tomber des gouttes de peinture et dessinez !

© L’Arche Saoule