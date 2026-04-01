Atelier confectionner sa planche en bois Quartier les Blaches Montéléger
Atelier confectionner sa planche en bois Quartier les Blaches Montéléger vendredi 24 avril 2026.
Montéléger
Atelier confectionner sa planche en bois
Quartier les Blaches Ebénisterie Benoit Montéléger Drôme
Tarif : 85 – 85 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 08:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29
Benoit vous propose de découvrir le travail du bois, en confectionnant de vos propre mains une planche à tapas ou un dessous de plat ou une planche (selon date choisie).
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Quartier les Blaches Ebénisterie Benoit Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 75 00 frantz.benoit@orange.fr
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English :
Benoit invites you to discover woodworking by making your own tapas board, trivet or plank (depending on the date you choose).
L’événement Atelier confectionner sa planche en bois Montéléger a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme