Atelier confectionner sa planche en bois Quartier les Blaches Montéléger

Montéléger

Atelier confectionner sa planche en bois

Quartier les Blaches Ebénisterie Benoit Montéléger Drôme

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 08:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-08-29

Benoit vous propose de découvrir le travail du bois, en confectionnant de vos propre mains une planche à tapas ou un dessous de plat ou une planche (selon date choisie).

.

Quartier les Blaches Ebénisterie Benoit Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 51 75 00 frantz.benoit@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Benoit invites you to discover woodworking by making your own tapas board, trivet or plank (depending on the date you choose).

L’événement Atelier confectionner sa planche en bois Montéléger a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme