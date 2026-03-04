Atelier / Conférence Conté, bazas, Bazas

Atelier / Conférence Conté Mardi 10 mars, 10h00 bazas Gironde

privé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T10:00:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T10:00:00+01:00 – 2026-03-10T11:00:00+01:00

La médiathèque de Bazas accueil 6 classes de primaire pour des ateliers/conférence conté.

Un moment joyeux pour décourvir l’univers du conte !

bazas bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rencontre avec les classes de l’école primaire de Bazas pour découvrir l’univers du conte conférence conté atelier conte