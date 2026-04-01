Rencontre avec Charlotte Monsarrat à la librairie LIRE Librairie LIRE Bazas

Bazas

Rencontre avec Charlotte Monsarrat à la librairie LIRE

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rencontre avec Charlotte Monsarrat Le livre de Sève, éditions Le Tripode.

Dans le Roncier, les femmes naissent et enfantent. Elles ont depuis longtemps oublié les rêves et le sens des mots. Parmi elles, deux sœurs grandissent, différentes des autres. Duramen et Sève sont avides du monde par-delà leur prison d’écorce et d’épines. Un jour, elles tentent de s’échapper. Mais le Roncier retient Duramen et la jeune Sève se retrouve seule. Et libre. Elle entame alors une quête à travers les plaines et les forêts, à la découverte d’un monde qu’elle apprend à connaître, guidée par ses rencontres et la promesse de revenir libérer sa sœur. .

Librairie LIRE 2 Rue Saint-Martin Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 03 00 13 lsmbazas@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Charlotte Monsarrat à la librairie LIRE

L’événement Rencontre avec Charlotte Monsarrat à la librairie LIRE Bazas a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud