Atelier Construction de boîte maison autour de Faubourg Le Volcan Le Havre mercredi 3 juin 2026.
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
2026-06-03 15:35:00
2026-06-03
Magali Esteban Le Clan des Songes
Que peut-on imaginer lorsque l’intérieur des maisons s’allume et laisse apparaître aux fenêtres des silhouettes et des ombres ? C’est ce que les comédiennes marionnettistes du spectacle Faubourg proposent de venir expérimenter avec elles. À l’aide de matériaux simples, construisez votre boîte maison et créez une scène d’ombres à l’intérieur.
À partir de 4 ans
Inscription obligatoire
Cet atelier est réservé aux parents-enfants à partir de 4 ans, munis d’un billet pour le spectacle à la date du mercredi. .
+33 2 35 19 10 26
