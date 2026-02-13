Atelier « Construire un « keyhole » » Samedi 31 octobre, 09h30 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Début : 2026-10-31T09:30:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00

Fin : 2026-10-31T09:30:00+01:00 – 2026-10-31T12:00:00+01:00

Avec Clémence (Green Up), découvrez comment concevoir un « Keyhole », petit jardin esthétique permettant de valoriser vos déchets tout en cultivant des légumes ou des fleurs !

Le lieu est en cours de définition, il sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Métropole Rouen Normandie Métropole Rouen Normandie Rouen 76000 Quartier Pasteur Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://agriculture-citoyenne.fr//?screen=ds1_annonce&opt=1768995603951×371745822700732400 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons »}]

Mon jardin en « trou de serrure »