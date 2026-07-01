Atelier contes et reliure Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes

Informations pratiques

Jabreilles-les-Bordes

Atelier contes et reliure

Jardin du Pré en Bulle 1 Rte du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre privilégié du Pré en Bulle, Cathy vous emmène en balade au pays des contes de la nature. Un goûter vous est ensuite offert, puis à 16h30 c’est Émilie la petite Faiseuse qui vous guide dans la réalisation d’un joli recueil imprimé avec deux des contes entendus que vous garderez en précieux souvenir. Lors de cet atelier, vous apprendrez à faire une reliure dos à dos avec une couture chaînette, vous poserez des sceaux de cire sur une feuille et une plume, vous étiquetterez votre création ! .

Jardin du Pré en Bulle 1 Rte du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 90 10 88 cathybariat@gmail.com

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English : Atelier contes et reliure

L’événement Atelier contes et reliure Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Monts du Limousin