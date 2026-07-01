Atelier contes et reliure Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes
jeudi 23 juillet 2026 · Jardin du Pré en Bulle · Jabreilles-les-Bordes
Informations pratiques
Jabreilles-les-Bordes
Atelier contes et reliure
Jardin du Pré en Bulle 1 Rte du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Dans le cadre privilégié du Pré en Bulle, Cathy vous emmène en balade au pays des contes de la nature. Un goûter vous est ensuite offert, puis à 16h30 c’est Émilie la petite Faiseuse qui vous guide dans la réalisation d’un joli recueil imprimé avec deux des contes entendus que vous garderez en précieux souvenir. Lors de cet atelier, vous apprendrez à faire une reliure dos à dos avec une couture chaînette, vous poserez des sceaux de cire sur une feuille et une plume, vous étiquetterez votre création ! .
Jardin du Pré en Bulle 1 Rte du Camp de Cesar Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 90 10 88 cathybariat@gmail.com
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English : Atelier contes et reliure
L’événement Atelier contes et reliure Jabreilles-les-Bordes a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Monts du Limousin
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