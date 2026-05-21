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Atelier contes Place de la Lunade Uzerche

Atelier contes Place de la Lunade Uzerche

Atelier contes Place de la Lunade Uzerche samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Place de la Lunade

Adresse : Ancien Lycée de Garçons

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Uzerche

Atelier contes

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :
2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10

Choisir un conte. Travail espace et voix. Exercices ludiques pour se mettre en condition.
Salle de danse.
Sur inscription uniquement.   .

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24  cristinasainte@orange.fr

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English : Atelier contes

L’événement Atelier contes Uzerche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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