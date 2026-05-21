Atelier contes Place de la Lunade Uzerche

Uzerche

Atelier contes

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-10-10 18:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10

Choisir un conte. Travail espace et voix. Exercices ludiques pour se mettre en condition.

Salle de danse.

Sur inscription uniquement. .

Place de la Lunade Ancien Lycée de Garçons Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 48 74 24 cristinasainte@orange.fr

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English : Atelier contes

L’événement Atelier contes Uzerche a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze