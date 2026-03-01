ATELIER COOPÉRATIF TISSER DU LIEN Médiathèque Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER COOPÉRATIF TISSER DU LIEN

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 13:30:00

fin : 2026-03-20 15:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des ateliers coopératifs, la médiathèque vous propose de tisser du lien et de découvrir le métier de dame de compagnie, un service à la personne.

Venez participer à cet atelier créatif autour du thème du lien nous le créerons, le dessinerons et le colorerons ensemble, dans un moment de partage et de convivialité.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir un métier, celui de dame de compagnie, un service à la personne qui favorise le lien et la pleine présence auprès des personnes en diminution de l’autonomie ou isolées.

Atelier animé par Julie Fouillet un temps pour tisser du lien, tout en laissant libre cours à sa créativité.

Entrée gratuite. Réservez votre place en décrochant un coupon, sur place à l’entrée de la médiathèque ! .

Médiathèque Jules Verne 30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ATELIER COOPÉRATIF TISSER DU LIEN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Saint Brevin