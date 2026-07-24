Atelier Coquillages et Carillon chez Vagues et Chineries Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Atelier Coquillages et Carillon chez Vagues et Chineries

Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif par personne.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Assistez à un atelier créatif, organisé par Christelle !

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Vagues et Chineries 127 Boulevard de la république à Chatelaillon-Plage Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 60 64 56 vaguesetchineries@gmail.com

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English : Shell and Wind Chime Workshop at Vagues et Chineries

Join a creative workshop hosted by Christelle!

L’événement Atelier Coquillages et Carillon chez Vagues et Chineries Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage