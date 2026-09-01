Atelier cosmétique Les Essentiels SOWA Bourg-lès-Valence
dimanche 20 septembre 2026 · SOWA · Bourg-lès-Valence
Informations pratiques
Bourg-lès-Valence
Atelier cosmétique Les Essentiels
SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 10:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Allez à l’essentiel et fabriquez vos incontournables déodorant solide, dentifrice en pâte, baume pour les mains, à base d’ingrédients naturels. Une invitation à repenser vos gestes du quotidien avec douceur et simplicité.
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SOWA 11 allée Joland Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 03 99 80 contact@sowa-ateliers-cosmetiques.fr
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English :
Go straight to the essentials and make your own must-haves: solid deodorant, toothpaste paste, hand balm, using natural ingredients. An invitation to rethink your everyday gestures with gentleness and simplicity.
L’événement Atelier cosmétique Les Essentiels Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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