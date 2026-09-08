One man show Thierry Nadalini dans Hors-contrôle L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Thierry Nadalini dans Hors-contrôle

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 12.95 – 12.95 – EUR

à partir de 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 20:30:00

fin : 2026-09-09 20:30:00

Date(s) :

2026-09-08

Un artiste incontrôlable, une mise en scène contrôlée laissez-vous surprendre !

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

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English :

An unpredictable artist, a controlled performance: let yourself be surprised!

L’événement One man show Thierry Nadalini dans Hors-contrôle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme