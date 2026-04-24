Forum des associations 2026 Halle Beatrice Mangold Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Forum des associations 2026

Halle Beatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez découvrir un événement incontournable le Forum des associations qui permet aux habitants de rencontrer les associations culturelles, sportives, sociales, éducatives, environnementales.

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Halle Beatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr

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English :

Come and discover a not-to-be-missed event: the Forum des associations, where residents can meet cultural, sporting, social, educational and environmental associations.

L’événement Forum des associations 2026 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-20 par Valence Romans Tourisme