Forum des associations 2026 Halle Beatrice Mangold Bourg-lès-Valence
Forum des associations 2026 Halle Beatrice Mangold Bourg-lès-Valence dimanche 6 septembre 2026.
Bourg-lès-Valence
Forum des associations 2026
Halle Beatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez découvrir un événement incontournable le Forum des associations qui permet aux habitants de rencontrer les associations culturelles, sportives, sociales, éducatives, environnementales.
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Halle Beatrice Mangold 106 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 45 accueilmairie@bourg-les-valence.fr
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English :
Come and discover a not-to-be-missed event: the Forum des associations, where residents can meet cultural, sporting, social, educational and environmental associations.
L’événement Forum des associations 2026 Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-20 par Valence Romans Tourisme
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