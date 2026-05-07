Visite guidée à vélo Les bords du Rhône Ecluse de Bourg-lès-Valence, Via Rhôna Bourg-lès-Valence
Visite guidée à vélo Les bords du Rhône Ecluse de Bourg-lès-Valence, Via Rhôna Bourg-lès-Valence dimanche 30 août 2026.
Bourg-lès-Valence
Visite guidée à vélo Les bords du Rhône
Ecluse de Bourg-lès-Valence, Via Rhôna 400 Rte de la Roche de Glun Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 10:00:00
Date(s) :
2026-08-30
À vélo, suivez le fil du Rhône et laissez-vous porter par l’histoire et les paysages fluviaux.
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Ecluse de Bourg-lès-Valence, Via Rhôna 400 Rte de la Roche de Glun Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
By bike, follow the Rhône and let yourself be carried away by its history and river landscapes.
L’événement Visite guidée à vélo Les bords du Rhône Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-04 par Valence Romans Tourisme
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