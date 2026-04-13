Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence
Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence vendredi 14 août 2026.
Bourg-lès-Valence
Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie
Entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Gratuit 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 10:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Derrière les murs de la Cartoucherie, des milliers de gestes discrets ont façonné une histoire industrielle et humaine hors du commun…
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Entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
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English :
Behind the walls of the Cartoucherie, thousands of discreet gestures have shaped an extraordinary industrial and human history?
L’événement Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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