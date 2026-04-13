Bourg-lès-Valence

Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie

Entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Gratuit 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14 10:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Derrière les murs de la Cartoucherie, des milliers de gestes discrets ont façonné une histoire industrielle et humaine hors du commun…

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Entrée rue de Chony Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Behind the walls of the Cartoucherie, thousands of discreet gestures have shaped an extraordinary industrial and human history?

L’événement Visite guidée Les petites mains de la Cartoucherie Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme