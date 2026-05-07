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Visite guidée Les canaux de Bourg-lès-Valence Rue de Chony Bourg-lès-Valence

Visite guidée Les canaux de Bourg-lès-Valence Rue de Chony Bourg-lès-Valence dimanche 16 août 2026.

Lieu : Rue de Chony

Adresse : Jardin Michel Djéranian

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6

Bourg-lès-Valence

Visite guidée Les canaux de Bourg-lès-Valence

Rue de Chony Jardin Michel Djéranian Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Au fil de l’eau, le passé artisanal et la nature d’aujourd’hui se rencontrent en toute harmonie…
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Rue de Chony Jardin Michel Djéranian Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Along the river, the handcrafted past and the nature of today meet in harmony?

L’événement Visite guidée Les canaux de Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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