Soirée de rentrée Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Soirée de rentrée Vacarme Exquis

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le VEX fait sa rentrée à Bourg-lès-Valence une soirée festive pour lancer la saison musicale dans une ambiance conviviale et électrique !

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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

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English :

VEX makes its comeback in Bourg-lès-Valence: a festive evening to launch the musical season in a friendly and electric atmosphere!

L’événement Soirée de rentrée Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme