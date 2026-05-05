Soirée de rentrée Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Soirée de rentrée Vacarme Exquis Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence samedi 3 octobre 2026.
Bourg-lès-Valence
Soirée de rentrée Vacarme Exquis
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le VEX fait sa rentrée à Bourg-lès-Valence une soirée festive pour lancer la saison musicale dans une ambiance conviviale et électrique !
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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
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English :
VEX makes its comeback in Bourg-lès-Valence: a festive evening to launch the musical season in a friendly and electric atmosphere!
L’événement Soirée de rentrée Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-30 par Valence Romans Tourisme
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