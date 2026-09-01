One man show Simon Noens dans Dernières dates avant l’Olympia L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Simon Noens dans Dernières dates avant l’Olympia

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Après avoir rempli plusieurs fois d’affilée la baignoire de sa salle de bain…

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

After filling the bathtub in his bathroom several times in a row…

L’événement One man show Simon Noens dans Dernières dates avant l’Olympia Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme