ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE Pézenas
ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE Pézenas samedi 30 mai 2026.
Pézenas
ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : 59 – 59 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Atelier cosmétique naturelle spécial Fête des mères moment créatif parent/enfant ou ado.
Réalisation de gloss et savons personnalisés dans une ambiance ludique et conviviale. Repartez avec vos créations !
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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com
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English : ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE
Special Mother’s Day natural cosmetics workshop: a creative moment for parents, children or teenagers.
Create personalized lip glosses and soaps in a fun, friendly atmosphere. Leave with your own creations!
L’événement ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34
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