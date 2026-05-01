Pézenas

ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Atelier cosmétique naturelle spécial Fête des mères moment créatif parent/enfant ou ado.

Réalisation de gloss et savons personnalisés dans une ambiance ludique et conviviale. Repartez avec vos créations !

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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

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English : ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE

Special Mother’s Day natural cosmetics workshop: a creative moment for parents, children or teenagers.

Create personalized lip glosses and soaps in a fun, friendly atmosphere. Leave with your own creations!

L’événement ATELIER COSMÉTIQUE NATURELLE Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34