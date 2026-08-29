Atelier couronne de l’avent parent-enfant Ribeauvillé
samedi 28 novembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Atelier couronne de l’avent parent-enfant
2 rue de Landau Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 16:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Créez votre couronne de l’avent en famille grâce à cet atelier parent-enfant. Bien évidemment, un goûter est prévu pour les petits gourmands !
Venez partager un joli moment de créativité en famille !
Lors de cet atelier, parents et enfants réaliseront ensemble leur propre couronne fleurie et décorative. Un moment ludique, créatif et convivial à partager à quatre mains !
Un gouter est offert à la fin de la confection. .
2 rue de Landau Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 61 83 fleurswurtz@wanadoo.fr
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English :
Create your own advent wreath with your family during this parent-child workshop. Of course, a snack is provided for the little gourmands!
L’événement Atelier couronne de l’avent parent-enfant Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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