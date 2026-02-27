Pfifferdaj Fête des ménétriers Ribeauvillé

Pfifferdaj Fête des ménétriers

La Fête des Ménétriers est la plus ancienne fête d’Alsace. C’est une fête médiévale qui rend hommage aux ménétriers. Le point d’orgue de la fête est le cortège historique du dimanche après-midi !

La Fête des Ménétriers, plus ancienne fête d’Alsace, perpétue les liens entre les seigneurs de Ribeaupierre et les ménétriers qu’ils protégeaient. Chaque année, cette grande rencontre populaire avec le Moyen Âge a lieu le premier dimanche de septembre à Ribeauvillé.

Le Pfifferdaj rend hommage à la corporation des ménétriers (ménestrels, musiciens, saltimbanques…), dont le siège se trouvait à Ribeauvillé et qui était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre au Moyen Âge.

Thème 2026 Le joueur de flûte de Ribeauvillé

Samedi

10h–21h Marché Médiéval dans la cour de la Médiathèque

11h–18h Animation de rue par le groupe Skadefryd

Dès 19h Bal et restauration sous le chapiteau du Jardin de Ville

20h30 Retraite aux flambeaux départ Place de la République vers le Jardin de Ville

En soirée Déambulation de fanfares dans la Grand’rue

Dimanche

9h Réveil par les Ménestrels de l’Harmonie Vogésia depuis la Tour des Bouchers

10h Animations musicales dans la Grand’rue et sur les places

10h–19h Marché Médiéval dans la cour de la Médiathèque (animation musicale Skadefryd de 10h à 12h)

13h30 Rencontre des Ménétriers d’Alsace défilé des fanfares

14h30 Grand cortège de musiciens, chars, bateleurs, jongleurs et cracheurs de feu (près d’un millier de figurants en costumes médiévaux)

Après le cortège dégustation de vin offerte place de l’Hôtel de Ville

À partir de 19h Bal public et restauration au Jardin de Ville

Lundi

17h Aubade musicale de l’Harmonie municipale Vogésia

Remise du traditionnel pain d’épices au maire (place de l’Hôtel de Ville)

Proclamation du classement du cortège et remise des diplômes

The Fête des Ménétriers is the oldest festival in Alsace. It is a medieval festival that pays tribute to the minstrels. The highlight of the festival is the historical procession on Sunday afternoon!

