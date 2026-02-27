Pfifferdaj Fête des ménétriers Ribeauvillé
La Fête des Ménétriers est la plus ancienne fête d’Alsace. C’est une fête médiévale qui rend hommage aux ménétriers. Le point d’orgue de la fête est le cortège historique du dimanche après-midi !
La Fête des Ménétriers, plus ancienne fête d’Alsace, perpétue les liens entre les seigneurs de Ribeaupierre et les ménétriers qu’ils protégeaient. Chaque année, cette grande rencontre populaire avec le Moyen Âge a lieu le premier dimanche de septembre à Ribeauvillé.
Le Pfifferdaj rend hommage à la corporation des ménétriers (ménestrels, musiciens, saltimbanques…), dont le siège se trouvait à Ribeauvillé et qui était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre au Moyen Âge.
Thème 2026 Le joueur de flûte de Ribeauvillé
Samedi
10h–21h Marché Médiéval dans la cour de la Médiathèque
11h–18h Animation de rue par le groupe Skadefryd
Dès 19h Bal et restauration sous le chapiteau du Jardin de Ville
20h30 Retraite aux flambeaux départ Place de la République vers le Jardin de Ville
En soirée Déambulation de fanfares dans la Grand’rue
Dimanche
9h Réveil par les Ménestrels de l’Harmonie Vogésia depuis la Tour des Bouchers
10h Animations musicales dans la Grand’rue et sur les places
10h–19h Marché Médiéval dans la cour de la Médiathèque (animation musicale Skadefryd de 10h à 12h)
13h30 Rencontre des Ménétriers d’Alsace défilé des fanfares
14h30 Grand cortège de musiciens, chars, bateleurs, jongleurs et cracheurs de feu (près d’un millier de figurants en costumes médiévaux)
Après le cortège dégustation de vin offerte place de l’Hôtel de Ville
À partir de 19h Bal public et restauration au Jardin de Ville
Lundi
17h Aubade musicale de l’Harmonie municipale Vogésia
Remise du traditionnel pain d’épices au maire (place de l’Hôtel de Ville)
Proclamation du classement du cortège et remise des diplômes
1 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
The Fête des Ménétriers is the oldest festival in Alsace. It is a medieval festival that pays tribute to the minstrels. The highlight of the festival is the historical procession on Sunday afternoon!
