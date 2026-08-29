Atelier couronne de l’avent spécial adulte Ribeauvillé
jeudi 26 novembre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Atelier couronne de l’avent spécial adulte
2 rue Landau Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-26 18:00:00
fin : 2026-11-26 20:00:00
Date(s) :
2026-11-26
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2 rue Landau Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 61 83 fleurswurtz@wanadoo.fr
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English :
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L’événement Atelier couronne de l’avent spécial adulte Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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