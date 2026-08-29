Informations pratiques

Ribeauvillé

Atelier couronne de l’avent spécial adulte

2 rue Landau Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-26 20:00:00

Date(s) :

2026-11-26

Créez votre propre couronne de l’avent et bénéficiez des conseils de fleuristes experts pour un atelier créatif et convivial !

Venez profiter d’un moment créatif et convivial entre adultes !

Réalisez votre propre couronne de l’Avent dans une ambiance chaleureuse, tout en profitant d’un apéro offert. .

2 rue Landau Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 61 83 fleurswurtz@wanadoo.fr

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English :

Create your own Advent wreath and get advice from expert florists for a creative and friendly workshop!

L’événement Atelier couronne de l’avent spécial adulte Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr