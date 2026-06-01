Atelier couronnes de fleurs Bar Ha Gwin Plouguerneau
Atelier couronnes de fleurs Bar Ha Gwin Plouguerneau vendredi 12 juin 2026.
Plouguerneau
Atelier couronnes de fleurs
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Réalisez une couronne de fleurs séchées et stabilisées avec Rond de fleurs.
Inscription sur www.barhagwin.bzh .
Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12
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English :
L’événement Atelier couronnes de fleurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DES ABERS
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