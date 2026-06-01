Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier couronnes de fleurs Bar Ha Gwin Plouguerneau

Atelier couronnes de fleurs Bar Ha Gwin Plouguerneau vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bar Ha Gwin

Adresse : 13 Rue Bel Air

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Plouguerneau

Atelier couronnes de fleurs

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Réalisez une couronne de fleurs séchées et stabilisées avec Rond de fleurs.
Inscription sur www.barhagwin.bzh   .

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier couronnes de fleurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DES ABERS

À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)