Atelier couronnes de fleurs Bar Ha Gwin Plouguerneau

Plouguerneau

Atelier couronnes de fleurs

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Réalisez une couronne de fleurs séchées et stabilisées avec Rond de fleurs.

Inscription sur www.barhagwin.bzh .

Bar Ha Gwin 13 Rue Bel Air Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 32 54 12

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English :

L’événement Atelier couronnes de fleurs Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DES ABERS