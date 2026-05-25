La Zicotek invite TALI moan Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek invite TALI moan Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 10 juin 2026.
Plouguerneau
La Zicotek invite TALI moan
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Ecouter, chanter, danser.
TALI Moan présente un répertoire celtico-breton généreux, où se mêlent airs traditionnels de Bretagne et d’Irlande, chants de marins et mélodies folk venues d’ailleurs. Leur musique possède cette triple dimension qui en fait la richesse elle fait danser autant qu’elle invite à l’écoute et au chant, portée par une énergie festive et participative. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Zicotek invite TALI moan Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- Atelier sculpture modelage ATELIER PIOKA Plouguerneau 29 mai 2026
- Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau 30 mai 2026
- Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- La Zicotek invite GUY & JO Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 30 mai 2026
- Fête des Sources La marche de l’eau Plouguerneau 31 mai 2026