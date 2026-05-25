La Zicotek invite TALI moan Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek invite TALI moan

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Ecouter, chanter, danser.

TALI Moan présente un répertoire celtico-breton généreux, où se mêlent airs traditionnels de Bretagne et d’Irlande, chants de marins et mélodies folk venues d’ailleurs. Leur musique possède cette triple dimension qui en fait la richesse elle fait danser autant qu’elle invite à l’écoute et au chant, portée par une énergie festive et participative. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement La Zicotek invite TALI moan Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS