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Atelier couture Atelier solidaire Rennes

Atelier couture Atelier solidaire Rennes

Atelier couture Atelier solidaire Rennes mardi 30 juin 2026.

Lieu : Atelier solidaire

Adresse : 3 boulevard Mounier

Ville : 35704 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Atelier couture Atelier solidaire Rennes Mardi 30 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Création de bobs en tissus de récup !

Venez participer aux ateliers couture mensuels de l’Atelier Solidaire ! Quel que soit votre niveau ou votre pratique, nous apprenons ensemble à utiliser les machines, lire un patron, assembler plusieurs matières, ou encore réparer des vêtements abîmés.
Ce mois-ci, nous nous essaierons à la création de bobs pour l’été !
RDV le mardi 30 juin de 14h à 17h à l’Atelier Solidaire (métro Gros Chêne). Atelier gratuit et sans inscription !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-30T17:00:00.000+02:00

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 0760941682 e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine


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