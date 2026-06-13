Atelier couture Atelier solidaire Rennes Mardi 30 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Création de bobs en tissus de récup !

Venez participer aux ateliers couture mensuels de l’Atelier Solidaire ! Quel que soit votre niveau ou votre pratique, nous apprenons ensemble à utiliser les machines, lire un patron, assembler plusieurs matières, ou encore réparer des vêtements abîmés.

Ce mois-ci, nous nous essaierons à la création de bobs pour l’été !

RDV le mardi 30 juin de 14h à 17h à l’Atelier Solidaire (métro Gros Chêne). Atelier gratuit et sans inscription !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-30T17:00:00.000+02:00

1

0760941682 e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu

Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

