Atelier couture bébé : le bavoir, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux
Atelier couture bébé : le bavoir, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux mercredi 22 avril 2026.
Atelier couture bébé : le bavoir 22 avril et 20 mai Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde
inscription via HelloAsso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T19:30:00+02:00
Clémentine est la créatrice d’Atelier Mandapunk et réalise des créations funs et colorées depuis 2018 à Bordeaux. Elle te propose de venir apprendre ou réapprendre les bases de la couture à la machine et réaliser un joli bavoir pour bébé personnalisé pour ton baby ou à offrir !
Tout le matériel est fourni (machines et tissus) et un café ou thé vous sera offert pendant le cours. :)
Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/couture-bebe »}]
Viens coudre un bavoir bébé personnalisé avec Clémentine d’Atelier Mandapunk, dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans la super boutique des Yvette, au coeur du quartier Nansouty :) couture atelier couture
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