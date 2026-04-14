Atelier couture by Denise, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre
Atelier couture by Denise, La Ressourcerie du TransiStore, La Chapelle-sur-Erdre mardi 28 avril 2026.
Atelier couture by Denise Mardi 28 avril, 14h00 La Ressourcerie du TransiStore Loire-Atlantique
sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T14:00:00+02:00 – 2026-04-28T17:00:00+02:00
Venez participer à une après-midi en compagnie de Denise pour coudre une jupe trapèze !
La Ressourcerie du TransiStore 14 rue Kepler, La Chapelle-sur-Erdre, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « ressourcerie@letransistore.org »}]
Couture jupe trapèze ! couture tricoter
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