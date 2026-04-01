Atelier couture Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier couture Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 25 avril 2026.
Commenailles
Atelier couture
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 8 – 8 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Accompagné de nos couturières, venez coudre votre sac à tarte et repartez avec.
Matière et matériel fournis. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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