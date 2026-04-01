Atelier couture Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Commenailles

Atelier couture

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Accompagné de nos couturières, venez coudre votre sac à tarte et repartez avec.

Matière et matériel fournis. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu