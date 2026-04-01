Atelier P’Tit Maker Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier P’Tit Maker Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles mercredi 22 avril 2026.
Commenailles
Atelier P’Tit Maker
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Réservé aux 8-16 ans.
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Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 jm.girardeau@madeiniki.org
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English : Atelier P’Tit Maker
L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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