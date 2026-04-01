Atelier P’Tit Maker Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Commenailles

Atelier P’Tit Maker

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Réservé aux 8-16 ans.

E-Sport Santé, partagez un moment d’amusement durant une séance de jeux vidéos Nintendo Switch. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 jm.girardeau@madeiniki.org

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English : Atelier P’Tit Maker

L’événement Atelier P’Tit Maker Commenailles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu