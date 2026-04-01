Atelier cadeau Fête des Mères Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Commenailles

Atelier cadeau Fête des Mères

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Atelier loisirs créatifs spécial Fête de Mères, viens créer ton cadeau en recyclage surcyclage. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 jm.girardeau@madeiniki.org

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English : Atelier cadeau Fête des Mères

L’événement Atelier cadeau Fête des Mères Commenailles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu