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Atelier cadeau Fête des Mères Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier cadeau Fête des Mères Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 18 avril 2026.

Lieu : Fablab l'Atelier Made In Iki

Adresse : 5 Place du Général Michelin

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 Tarif réduit Tarif abonné

Commenailles

Atelier cadeau Fête des Mères

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit
Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Atelier loisirs créatifs spécial Fête de Mères, viens créer ton cadeau en recyclage surcyclage.   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  jm.girardeau@madeiniki.org

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English : Atelier cadeau Fête des Mères

L’événement Atelier cadeau Fête des Mères Commenailles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu

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