Atelier cadeau Fête des Mères Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier cadeau Fête des Mères Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles samedi 18 avril 2026.
Commenailles
Atelier cadeau Fête des Mères
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Atelier loisirs créatifs spécial Fête de Mères, viens créer ton cadeau en recyclage surcyclage. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 jm.girardeau@madeiniki.org
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English : Atelier cadeau Fête des Mères
L’événement Atelier cadeau Fête des Mères Commenailles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu
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