Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Commenailles

Atelier découverte logiciel Inkscape

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 19:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Atelier découverte du logiciel Inkscape création de personnages en formes simples. .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier découverte logiciel Inkscape

L’événement Atelier découverte logiciel Inkscape Commenailles a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme JurAbsolu