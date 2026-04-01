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Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles lundi 27 avril 2026.

Lieu : Fablab l'Atelier Made In Iki

Adresse : 5 Place du Général Michelin

Ville : 39140 Commenailles

Département : Jura

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Commenailles

Atelier découverte logiciel Inkscape

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 19:30:00
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Atelier découverte du logiciel Inkscape création de personnages en formes simples.   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

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English : Atelier découverte logiciel Inkscape

L’événement Atelier découverte logiciel Inkscape Commenailles a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme JurAbsolu

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