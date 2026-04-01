Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles
Atelier découverte logiciel Inkscape Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles lundi 27 avril 2026.
Commenailles
Atelier découverte logiciel Inkscape
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 19:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Atelier découverte du logiciel Inkscape création de personnages en formes simples. .
Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39 contact@madeiniki.org
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English : Atelier découverte logiciel Inkscape
L’événement Atelier découverte logiciel Inkscape Commenailles a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme JurAbsolu
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