Atelier couture création de coussins Médiathèque Mauléon-Licharre
Atelier couture création de coussins Médiathèque Mauléon-Licharre mardi 14 avril 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier couture création de coussins
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:00:00
fin : 2026-04-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Le Collectif Souletin organise un atelier créatif à Mauléon.
Afin de rendre la Médiathèque plus jolie, plus cosy, vous pourrez créer des coussins qui seront très utiles. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Atelier couture création de coussins
L’événement Atelier couture création de coussins Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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