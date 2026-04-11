Atelier couture création de coussins Médiathèque Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Atelier couture création de coussins

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:00:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Le Collectif Souletin organise un atelier créatif à Mauléon.

Afin de rendre la Médiathèque plus jolie, plus cosy, vous pourrez créer des coussins qui seront très utiles. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Atelier couture création de coussins

L’événement Atelier couture création de coussins Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays Basque