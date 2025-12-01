ATELIER COUTURE DÉBUTANT Ressourcerie Le Réservoir Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER COUTURE DÉBUTANT

Début : 2025-12-12 14:00:00

2025-12-12 2025-12-19

Envie d’apprendre à coudre . Rejoignez notre bénévole Claudia qui vous accompagne pour réaliser votre projet couture.

Débutants bienvenus et matériel fourni.

Nombre de places limité, inscription en caisse ou au 02 40 27 69 05.

Tarif 10€ pers.

A partir de 8 ans Durée 2h .

Ressourcerie Le Réservoir Chemin des Potences Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 69 05 saintbrevin@le-reservoir.org

