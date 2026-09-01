ATELIER COUTURE DÉBUTANT Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

ATELIER COUTURE DÉBUTANT

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 14:00:00

fin : 2026-09-14 17:00:00

Date(s) :

2026-09-14

Envie de créer votre toute première pièce

Participez à notre atelier pour apprendre à confectionner un premier pantalon simple ou un sac pratique, selon votre envie du moment !

Apportez le tissu qui vous inspire, votre machine à coudre, et laissez-vous guider pas à pas par Denise dans la réalisation de votre projet.

Tissu nécessaire pantalon 140 cm de large sur 180 de hauteur minimum

Gratuit sur inscription

Un moment convivial pour découvrir la couture et repartir avec votre création unique, qu’il s’agisse d’un pantalon confortable ou d’un sac personnalisé ! .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to create your very first piece?

L’événement ATELIER COUTURE DÉBUTANT Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt