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ATELIER COUTURE DÉBUTANT Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

lundi 14 septembre 2026 · Place Jean Monnet · Sucé-sur-Erdre

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Jean Monnet
Adresse
Le Quai des Possibles
Ville
44240 Sucé-sur-Erdre
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sucé-sur-Erdre

ATELIER COUTURE DÉBUTANT

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 14:00:00
fin : 2026-09-14 17:00:00

Date(s) :
2026-09-14

Envie de créer votre toute première pièce
Participez à notre atelier pour apprendre à confectionner un premier pantalon simple ou un sac pratique, selon votre envie du moment !
Apportez le tissu qui vous inspire, votre machine à coudre, et laissez-vous guider pas à pas par Denise dans la réalisation de votre projet.
Tissu nécessaire pantalon 140 cm de large sur 180 de hauteur minimum
Gratuit sur inscription
Un moment convivial pour découvrir la couture et repartir avec votre création unique, qu’il s’agisse d’un pantalon confortable ou d’un sac personnalisé !   .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47  lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

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L’événement ATELIER COUTURE DÉBUTANT Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-06 par Pays Erdre Canal Forêt

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