L’APREM JEUX DE SOCIÉTÉ Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

L’APREM JEUX DE SOCIÉTÉ

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-07-05 16:30:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-03-22 2026-07-05

Explorez les jeux d’ambiance

Tous les trimestres, le tiers-lieu ouvre ses portes un dimanche pour une session de jeux de société

Il y aura plein de jeux différents, le principe est que chacun.e apporte ses jeux et nous en aurons un stock d’avance.

Venez avec des amis, de la famille, des voisin.es et votre bonne humeur !Sur inscription .

English :

Explore atmospheric games

