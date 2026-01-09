ATELIER CUISINE ADO Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

ATELIER CUISINE ADO

Une activité sans écran qui plait à tout le monde

Chaque 2ᵉ mercredi après-midi du mois, les adolescent.es (11-14 ans) se retrouvent pour préparer ensemble une recette de goûter, puis la déguster.

Les jeux de société et la PS4 restent disponibles pour prolonger le moment.

Dans un esprit intergénérationnel, les adultes intéressés par la cuisine peuvent également participer et partager leurs savoir-faire.

Gratuit sur inscription. .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

A screen-free activity that appeals to everyone

