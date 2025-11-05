LES RACONTINES Médiathèque Sucé-sur-Erdre

LES RACONTINES Médiathèque Sucé-sur-Erdre mercredi 5 novembre 2025.

Médiathèque 101 Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-12-10

2025-11-05 2025-12-10

Rendez-vous mensuel pour les enfants à partir de 4 ans.

Sur inscription .

Médiathèque 101 Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21

English :

Monthly appointment for children from 4 years old.

German :

Monatlicher Treffpunkt für Kinder ab 4 Jahren.

Italiano :

Appuntamento mensile per i bambini a partire dai 4 anni.

Espanol :

Cita mensual para niños a partir de 4 años.

