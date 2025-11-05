LES RACONTINES Médiathèque Sucé-sur-Erdre
LES RACONTINES Médiathèque Sucé-sur-Erdre mercredi 5 novembre 2025.
LES RACONTINES
Médiathèque 101 Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-11-05 2025-12-10
Rendez-vous mensuel pour les enfants à partir de 4 ans.
Sur inscription .
Médiathèque 101 Rue de la Mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 77 95 21
English :
Monthly appointment for children from 4 years old.
German :
Monatlicher Treffpunkt für Kinder ab 4 Jahren.
Italiano :
Appuntamento mensile per i bambini a partire dai 4 anni.
Espanol :
Cita mensual para niños a partir de 4 años.
L’événement LES RACONTINES Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-10-05 par Pays Erdre Canal Forêt