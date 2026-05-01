L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre
L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre samedi 9 mai 2026.
Sucé-sur-Erdre
L’ERDRE A LA NAGE
660 La Pièce de l’Île Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Des nageurs parcourront L’Erdre entre Nort-sur Erdre et Nantes
Le défi sportif Erdre à la nage organisé par Swim for the planet. Des nageurs et nageuses vont parcourir 25 km à la nage en eaux froides entre Nort-sur-Erdre et Nantes.
Tous les nageurs, valides ou en situation de handicap, ont un parcours sportif exceptionnel. Ils sont animés des valeurs de partage et de solidarité et s’engagent régulièrement pour des causes qui les dépassent.
Concert, animations et petite restauration .
660 La Pièce de l’Île Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Swimmers on the Erdre between Nort-sur Erdre and Nantes
L’événement L’ERDRE A LA NAGE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-01 par Pays Erdre Canal Forêt
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